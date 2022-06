Fattura elettronica per forfettari: un obbligo importante alle porte (Di giovedì 30 giugno 2022) A luglio entrano in vigore le nuove norme di Fatturazione: gli adempimenti sono tanti e differenti e sicuramente quello più atteso è l’obbligo di passare alla Fattura elettronica per forfettari. La riforma (approvata lo scorso aprile) è ormai agli sgoccioli e vincola dal 1° luglio 2022 anche i soggetti IVA in regime forfettario ad emettere qualsiasi Fattura in formato digitale, così come scritto nel Decreto PNRR 2 (decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 33) all’art. 18, commi 2-3. Intanto è bene ricordare che finora, la norma non prevede adeguamenti per i soggetti con compensi annuali inferiori a 25 mila euro lordi. Nonostante questa novità, già da tempo molti professionisti del regime agevolato hanno adottato il sistema di Fatturazione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) A luglio entrano in vigore le nuove norme dizione: gli adempimenti sono tanti e differenti e sicuramente quello più atteso è l’di passare allaper. La riforma (approvata lo scorso aprile) è ormai agli sgoccioli e vincola dal 1° luglio 2022 anche i soggetti IVA in regimeo ad emettere qualsiasiin formato digitale, così come scritto nel Decreto PNRR 2 (decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 33) all’art. 18, commi 2-3. Intanto è bene ricordare che finora, la norma non prevede adeguamenti per i soggetti con compensi annuali inferiori a 25 mila euro lordi. Nonostante questa novità, già da tempo molti professionisti del regime agevolato hanno adottato il sistema dizione ...

