Famosa conduttrice Rai vorrebbe lavorare con Maria De Filippi | “Il mio sogno”

In un'intervista rilasciata a TvBlog, Mara Venier ha parlato dei suoi prossimi impegni di lavoro. Inoltre, la 71enne di Venezia ha rivelato qual è il suo sogno nel cassetto. Il sogno della 'zia Mara' Mara Venier deve molto a Maria De Filippi. Nel momento più buio della sua carriera, la "regina" di Cologno Monzese l'ha chiamata in uno dei suoi programmi di punta. Tornata in Rai, Mara Venier non ha dimenticato l'amicizia con la moglie di Maurizio Costanzo. Al contrario, la 71enne ha fatto una confidenza: "Tornerei a lavorare domani mattina con Maria". La diretta interessata ha rivelato che sogna di condurre un programma con De Filippi: "sogno una sinergia fra Mara e Maria e Maria e Mara".

