Facchetti si gode Lukaku: 'Da casa mia non se n'è mai andato' (Di giovedì 30 giugno 2022) Il re è tornato e il popolo lo ha accolto festante. In fondo, avere Lukaku è una specie di polizza assicurativa sulle ambizioni di squadra e da ieri il messaggio è arrivato forte e chiaro: l'Inter ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 giugno 2022) Il re è tornato e il popolo lo ha accolto festante. In fondo, avereè una specie di polizza assicurativa sulle ambizioni di squadra e da ieri il messaggio è arrivato forte e chiaro: l'Inter ...

Pubblicità

sportli26181512 : Facchetti si gode Lukaku: 'Da casa mia non se n’è mai andato': Facchetti si gode Lukaku: 'Da casa mia non se n’è ma… - Gazzetta_it : Facchetti si gode Lukaku: 'Da casa mia non se n’è mai andato' -