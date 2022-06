Fabri Fibra, chi è la sua fidanzata? Si chiama Lara? Ecco tutto quello che sappiamo sulla vita privata del rapper (Di giovedì 30 giugno 2022) Fabri Fibra ha una fidanzata di nome Lara? Il rapper ha pubblicato una canzone parlando di una donna che porta proprio questo nome. Nel brano, tuttavia, racconta che la donna è andata via. Ma chi è? Leggi anche: Eugenia Borgonovo, chi è la fidanzata di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari? Età, lavoro, FOTO, curiosità... Leggi su donnapop (Di giovedì 30 giugno 2022)ha unadi nome? Ilha pubblicato una canzone parlando di una donna che porta proprio questo nome. Nel brano, tuttavia, racconta che la donna è andata via. Ma chi è? Leggi anche: Eugenia Borgonovo, chi è ladi Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari? Età, lavoro, FOTO, curiosità...

Pubblicità

IlContiAndrea : Ospiti del 1 appuntamento del #TIMSummerHits domani in prima serata su Rai2: Amoroso, Antonacci, Carl Brave e Noemi… - _SofiaL7_ : RT @SocialArtistOF2: Domani sera, primo appuntamento con #TimSummerHits su RAI 2. Nel cast: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Carl Br… - _SofiaL7_ : RT @IlContiAndrea: Ospiti del 1 appuntamento del #TIMSummerHits domani in prima serata su Rai2: Amoroso, Antonacci, Carl Brave e Noemi, Eli… - LeoganeMickael : Fabri Fibra, Colapesce, Dimartino - Propaganda (Official Video) - IleniaPalmisan1 : @Angela11215675 Gli ospiti di questa sera: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Carl Brave e Noemi, Elisa, Elodie,… -