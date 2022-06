F1, la Fia contro Ecclestone: 'Le sue parole pro Putin, contrarie ai valori dello sport' (Di giovedì 30 giugno 2022) La Formula 1 ha condannato le frasi di Bernie Ecclestone, ex n.1 del circus, in favore del presidente della Russia Vladimir Putin, definendole in "netto contrasto con i moderni valori dello sport". ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 giugno 2022) La Formula 1 ha condannato le frasi di Bernie, ex n.1 del circus, in favore del presidente della Russia Vladimir, definendole in "netto contrasto con i moderni". ...

Pubblicità

alesSarda2908 : RT @globalistIT: - globalistIT : - buffy_29 : RT @henriolama: 'Il N****ETTO ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare. Il n****etto sapeva che quella curva… - Marghe_S : @elliotaldstan Esatto, lo ha scritto anche Lewis Hamilton ieri, le parole non bastano più, serve agire contro il ra… - FormulaPassion : #F1, #Horner contro la #FIA: '#Masi scaricato per un solo errore' -