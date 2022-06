F1 | Gp Gran Bretagna | per bookie Verstappen favorito | riscatto Leclerc a 2 | 85

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 giugno 2022) Silverstone, 30 giu. -(Adnkronos) - Maxsenza rivali nelle quote delPremio di, in programma a Silverstone domenica prossima. Le performance crescenti della Red Bull dopo un avvio di stagione complicato trovano la conferma dei bookmaker, su una pista dove l'olandese non ha mai vinto: il primo successo (a un anno di distanza dal pauroso incidente con Hamilton) si gioca a 1,85 su Planetwin365, ancora una volta in netto vantaggio su Charles. Il pilota della Ferrari, secondo nel 2021, punta sulle nuove componenti della power unit e su una pista che sulla carta si sposa bene con la sua monoposto per centrare un colpo a 2,85. Rimane invece lontano il padrone di casa Lewis Hamilton, che anche dopo il terzo posto in Canada e il pacchetto di aggiornamenti in arrivo per la ...