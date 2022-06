F1, Fernando Alonso: “Finora stagione molto sfortunata. Silverstone circuito per veri piloti, meteo imprevedibile” (Di giovedì 30 giugno 2022) Manca sempre meno al prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1: dopo il GP del Canada, tenutosi ormai due settimane fa, i piloti fanno ritorno in Europa e sono pronti per gareggiare a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 di F1. Sale l’attesa per uno degli appuntamenti più attesi di tutta la stagione, visto il fascino del circuito britannico di Silverstone, sul quale sia le scuderie che i piloti non vedono l’ora di gareggiare; tra questi c’è un Fernando Alonso in cerca di riscatto dopo che in Canada non ha concluso nel migliore dei modi, nonostante partisse dalla seconda posizione. Di seguito, le dichiarazioni del pilota spagnolo della Alpine riportate da Speedweek, tra lo scorso e il prossimo GP e un bilancio della ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Manca sempre meno al prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1: dopo il GP del Canada, tenutosi ormai due settimane fa, ifanno ritorno in Europa e sono pronti per gareggiare aper il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 di F1. Sale l’attesa per uno degli appuntamenti più attesi di tutta la, visto il fascino delbritannico di, sul quale sia le scuderie che inon vedono l’ora di gareggiare; tra questi c’è unin cerca di riscatto dopo che in Canada non ha concluso nel migliore dei modi, nonostante partisse dalla seconda posizione. Di seguito, le dichiarazioni del pilota spagnolo della Alpine riportate da Speedweek, tra lo scorso e il prossimo GP e un bilancio della ...

