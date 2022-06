Europa Clipper potrebbe finire la sua missione schiantandosi su Ganimede

Pubblicità

Global Science

La sonda della missione, che dovrebbe essere lanciata nel 2024 e che vedrà come principale obiettivo la Luna di Giove, potrebbe schiantarsi su Ganimede, altre due lune del gigante gassoso del sistema ...Il team conta di impiegare questi dati, in futuro, per un confronto con quelli della missionedella Nasa: il lancio è previsto per il 2024 con a bordo lo strumentoUltraviolet ... Europa Clipper, corpo principale al completo La sonda della missione Europa Clipper, che dovrebbe essere lanciata nel 2024 e che vedrà come principale obiettivo la Luna di Giove Europa, potrebbe schiantarsi su Ganimede, altre due lune del ...Utilizzando i dati del telescopio spaziale Hubble, sono state realizzate mappe ultraviolette che mostrano la concentrazione di anidride solforosa su Europa, la luna di Giove. La maggior parte dell'ani ...