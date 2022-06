Eurodeputati chiedono di vietare l' ingresso al Parlamento Ue alle lobby pro-life

(Di giovedì 30 giugno 2022) Mentre tutti gli occhi sono puntati sugli Stati Uniti e sull’annullamento della Roe vs Wade, la sentenza che garantiva il diritto all’aborto, battaglie per garantire il diritto all'interruzione di gravidanza continuano a imperversare...

Pubblicità

Help Consumatori

Deputati ed europarlamentariun Commissario europeo per il benessere animale . È un tema sempre più sentito, quello ... Hanno partecipato diversiitaliani e internazionali, la Sen. ...... è un momento cruciale perché qui sono i governi, dopo gli, a definire la loro ... Portogallo, Romania e Slovacchia: i cinque paesidi far slittare lo stop totale delle auto al ... #EUforAnimals: serve un Commissione europeo per il benessere animale “Nell’Eurocamera non c'è spazio per la loro agenda tossica contro le donne", ha detto la liberale Rafaela, firmataria della lettera indirizzata alla presidente (antiabortista) Metzola ...Dopo le accuse di Greenpeace, anche secondo il Wwf «I ministri dell’Environmental Council hanno votato per indebolire la legge europea sulla Foreste, Wwf: la posizione del Consiglio Ue ambiente ha tan ...