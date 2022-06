Estorsioni, droga, truffa allo Stato, 38 misure cautelari: i nomi (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 6 minutiSalerno – Questa mattina, nelle province di Salerno, Avellino, Frosinone, Caserta e Chieti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti e da unità cinofile del nucleo di Pontecagnano, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dall’ufficio GIP del Tribunale del capoluogo, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 38 persone (14 delle quali sottoposte alla custodia cautelare in carcere, 21 agli arresti domiciliari e le rimanenti 3 all’obbligo di presentazione alla p.g.), indagate, a vario titolo, per i reati di “estorsione e lesioni personali, aggravati dalla finalità mafiosa, porto e detenzione di armi in luogo pubblico, concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, indebita percezione di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 6 minutiSalerno – Questa mattina, nelle province di Salerno, Avellino, Frosinone, Caserta e Chieti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti e da unità cinofile del nucleo di Pontecagnano, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione dipersonali e reali emessa dall’ufficio GIP del Tribunale del capoluogo, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 38 persone (14 delle quali sottoposte alla custodia cautelare in carcere, 21 agli arresti domiciliari e le rimanenti 3 all’obbligo di presentazione alla p.g.), indagate, a vario titolo, per i reati di “estorsione e lesioni personali, aggravati dalla finalità mafiosa, porto e detenzione di armi in luogo pubblico, concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, indebita percezione di ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Estorsioni, #Droga, #Truffa allo Stato, 38 ... ** - palermo24h : Danneggiamenti, estorsioni e spaccio di droga: 6 arresti nel Messinese - fmiancal : @zarlino @LucioMM1 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Dipende da quale mafia. Il commercio di droga di per sé non è di… - SkyTG24 : Danneggiamenti, estorsioni e spaccio di droga: 6 arresti nel Messinese - iISud24 : Maxi blitz in Campania e Lazio, estorsioni, droga, truffa allo Stato: 38 misure cautelari #30giugno #cronaca… -