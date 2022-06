Estate | oculisti | ' rischio danni cornea facendo il bagno con lenti a contatto'

(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu (Adnkronos Salute) - Il caldo non dà tregua, ma se si cerca refrigerio in unin mare o in piscina prima di tuffarsi è meglio togliere le: l'acqua di piscine, mare, fiumi, laghi e perfino quella della doccia potrebbe essere contaminata da patogeni in grado di provocare infezioni anche gravi. Il più temibile è l'Acanthamoeba, parassita diffusissimo soprattutto nelle acque. In Italia si stima sia responsabile di oltre 400 cheratiti all'anno, in continuo aumento per la maggiore aggressività del patogeno e l'uso sempre più diffuso delle. L'allerta arriva dagli, riuniti a Firenze, per il XX congresso dell'International society of, stem cells and ocular science (Sicsso). Purtroppo - riferiscono gli esperti ...

Il Tirreno

È quanto raccomandano gli espertinel corso del XX Congresso dell'International Society of ... Inil ricorso alle lenti a contatto per di più aumenta, per vivere con maggiore libertà la ...Una delle più gravi è quella da Acanthamoeba, un protozoo pressoché ubiquitario molto pericoloso se arriva sulla cornea: ogniassistiamo a un progressivo aumento di accessi ai pronto soccorso ... L'allarme dall'ospedale: «Sempre più medici in fuga, a Livorno perderemo tre oculisti» In aumento in Italia le infezioni da Acanthamoeba, oltre un caso al giornoI 4 milioni di italiani che portano le lenti a contatto, per oltre la metà under ...Roma, 30 giu. (askanews) - Il caldo non dà tregua, ma se si cerca refrigerio in un bagno in mare o in piscina prima di tuffarsi è meglio togliere le lenti a contatto: lo raccomandano gli esperti nel c ...