Energia, il Cdm aumenta i fondi per aiutare famiglie e imprese (Di giovedì 30 giugno 2022) Nuovo decreto anti caro bollette in arrivo. Il via libera nel corso del consiglio dei ministri in programma oggi 30 giugno. Con molta probabilità si modifica l’intervento da 3 miliardi di euro approvato una settimana fa. E così approvato: 2 miliardi per azzerare gli oneri di sistema sulle bollette elettriche; 481 milioni per tagliare l’Iva delle bollette del gas; 470 milioni per azzerare gli oneri di sistema delle bollette del gas; 240 milioni per gli scaglioni fino a 5.000 metri cubi all’anno. Il Governo pensa di aumentare la dotazione finanziaria e mettere in campo nuovi interventi per le famiglie a basso reddito e le Pmi. Sempre il 30 giugno l’Autorità per la regolazione dell’Energia rende noti gli aumenti per il prossimo trimestre. Si va verso un più 30 per cento per l’Energia elettrica e più 20 per cento ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) Nuovo decreto anti caro bollette in arrivo. Il via libera nel corso del consiglio dei ministri in programma oggi 30 giugno. Con molta probabilità si modifica l’intervento da 3 miliardi di euro approvato una settimana fa. E così approvato: 2 miliardi per azzerare gli oneri di sistema sulle bollette elettriche; 481 milioni per tagliare l’Iva delle bollette del gas; 470 milioni per azzerare gli oneri di sistema delle bollette del gas; 240 milioni per gli scaglioni fino a 5.000 metri cubi all’anno. Il Governo pensa dire la dotazione finanziaria e mettere in campo nuovi interventi per lea basso reddito e le Pmi. Sempre il 30 giugno l’Autorità per la regolazione dell’rende noti gli aumenti per il prossimo trimestre. Si va verso un più 30 per cento per l’elettrica e più 20 per cento ...

