Energia: Draghi, 'tetto a prezzo petrolio faciliterà quello per gas' (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "E' di pochi minuti fa una dichiarazione del presidente Biden sull'importanza di avere un tetto al prezzo petrolio, che probabilmente porterà al tetto per il prezzo del gas. Perché è molto più facile avere un tetto al prezzo del gas che a quello del petrolio. Nel testo finale del comunicato" del G7 "si richiama quest'esigenza che non era tanto scontato ci fosse". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "E' di pochi minuti fa una dichiarazione del presidente Biden sull'importanza di avere unal, che probabilmente porterà alper ildel gas. Perché è molto più facile avere unaldel gas che adel. Nel testo finale del comunicato" del G7 "si richiama quest'esigenza che non era tanto scontato ci fosse". Così il premier Mario, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

Pubblicità

Mov5Stelle : L’Italia ha bisogno di un piano B sull’energia, qualora nei prossimi mesi Draghi non riuscisse a ottenere un tetto… - Palazzo_Chigi : Conferenza #G7GER, Draghi: Il G7 ha appoggiato misure importanti per limitare i costi dell’#energia. Abbiamo dato a… - riotta : Il #G7 sembra ora aprire a un tetto concordato sui prezzi dell'energia, in via progressiva, sarebbe un successo per… - ZZETA99200634 : RT @AxiaFel: Scusate l’ardire, ma l’azione di Draghi, cioè mettere il proprio Paese in grave difficoltà economica (vedi esplosione costi ca… - dyd74 : RT @AxiaFel: Scusate l’ardire, ma l’azione di Draghi, cioè mettere il proprio Paese in grave difficoltà economica (vedi esplosione costi ca… -