(Di giovedì 30 giugno 2022) "Il terzo trimestre 2022 per la famiglia tipo in tutela, vedrà un lieve incremento per la bolletta dell', +0,4%, mentre rimarrà stabile la bolletta gas, senza alcuna variazione". E' quanto ...

Pubblicità

paolozamburlini : RT @ARERA_it: #energia: stabili #elettricità (+0,4%) e #gas. Nonostante rialzo dei #prezzi all'ingrosso con intervento @Palazzo_Chigi e #AR… - ARERA_it : #energia: stabili #elettricità (+0,4%) e #gas. Nonostante rialzo dei #prezzi all'ingrosso con intervento… - fisco24_info : Energia: Arera, stabili elettricità (+0,4%) e gas: Dopo misure varate dal governo per contenere costi - A_Irace : @Nonha_stata si potrebbe anche fare il nucleare. Purtroppo noi eravamo i migliori al mondo ma abbiamo smesso, per l… - ominodellaluce : @RenatoPesa @ARERA_it @Staffetta eh sì...ed anche energia reattiva AT-AAT rimane com'è pare.... tutti al mare dopo pranzo domani allora ?????? -

Agenzia ANSA

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per, reti e ambiente () provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non ...E' quanto annunciadopo il nuovo decreto varato dal governo per contenere i costi di luce e gas. "In assenza di interventi, il quadro generale avrebbe determinato una variazione intorno al 45% ... Energia: Arera, stabili elettricità (+0,4%) e gas - Economia Gli interventi del governo varati contro il caro bollette sterilizzeranno gli aumenti nel corso del terzo trimestre, secondo i calcoli di Arera. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ...E' quanto annuncia Arera dopo il nuovo decreto varato dal governo per contenere i costi di luce e gas. "In assenza di interventi, il quadro generale avrebbe determinato una variazione intorno al 45% ...