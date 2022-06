Empoli | Zanetti può ritrovare Ebuehi

Pubblicità

Commenta per primo Razvan Marin è il nuovo perno del centrocampo dell'di Paolo. Da qualche giorno le parti erano vicine alla fumata bianca , che adesso è arrivata: il centrocampista rumeno arriva dal Cagliari retrocesso e resta in A. DETTAGLI - Marin si ...Marin arriva dunque nel nuovodi Paolo, che con la partenza di Asllani deve rinunciare adesso a un calciatore importante, ma trova esperienza e qualità con l'acquisto del ...Paolo Zanetti si appresta a ritrovare Tyronne Ebuehi dopo l’esperienza al Venezia nella passata stagione. Il difensore olandese è in arrivo all’Empoli, a titolo definitivo dal Benfica: nelle prossime ...Nonostante si abbia ancora negli occhi il successo del Milan in Serie A, è già partita la corsa alla compravendita di calciomercato per il prossimo campionato; per restare aggiornati su tutte le news ...