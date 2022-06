Emerson Royal all'Atletico Madrid? C'è la risposta

Pubblicità

Vincenzo140893 : RT @juvinsight: #AtleticoMadrid ha chiesto Emerson #Royal prestito al #Tottenham. Fabio #Paratici ha risposto che Emerson si trasferirà sol… - oscarvalle1984 : RT @juvinsight: #AtleticoMadrid ha chiesto Emerson #Royal prestito al #Tottenham. Fabio #Paratici ha risposto che Emerson si trasferirà sol… - LucaParry85 : Gli sprs hanno quasi firmato spence terzino destro del middlesbrough (ultima stagione in prestito al notthingam) qu… - juvinsight : #AtleticoMadrid ha chiesto Emerson #Royal prestito al #Tottenham. Fabio #Paratici ha risposto che Emerson si trasfe… - AConan_Doyle : Arrivano oggi conferme su offerta dell'Atletico Madrid a Emerson Royal (cessioni e riallineamento salariali permett… -

Commenta per primo L' Atletico Madrid insiste per: secondo il Daily Mail , gli spagnoli preparano una nuova offerta per il terzino destro del Tottenham .Commenta per primo Oltre a Pedro Porro dello Sporting Lisbona e Jonathan Clauss del Lens, l'Atletico Madrid non rinuncia all'idea di riportare in Spagna l'esterno destro, che ha indossato le maglie di Betis Siviglia e Barcellona. Il laterale brasiliano potrebbe ricevere il via libera da Antonio Conte per cercarsi una nuova squadra, secondo As, ma al ...Tottenham could finally sign Djed Spence as talks with Middlesbrough are seeming moving forward ahead of the weekend.Tottenham are on the verge of agreeing a deal to sign Middlesbrough defender Djed Spence and are also eyeing a swoop for Villarreal star Pervis Estupinan ...