Elisabetta Canalis: “Sono preoccupata per mia figlia”. Cosa succede alla piccola Skyler Eva (Di giovedì 30 giugno 2022) Elisabetta Canalis ha deciso di non mandare più a scuola sua figlia Skyler Eva. La decisione della showgirl è stata presa dopo la recente sparatoria avvenuta in una scuola del Texas. Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante, Sono stati uccisi a sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 anni, Salvador Ramos. Il killer era un diciottenne senza precedenti penali e senza alcun problema mentale conosciuto. Ha usato un fucile AR-15 e “l’unico segnale” che stava per avvenire una strage era su Facebook. Trenta minuti prima di raggiungere la scuola aveva scritto che stava per sparare a sua nonna e dopo ha confermato di averlo fatto. Quindici minuti più tardi, prima della strage, aveva aggiunto sempre sui social: “Sto per sparare in una scuola elementare”. Dopo gli avvenimenti di maggio scorso, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022)ha deciso di non mandare più a scuola suaEva. La decisione della showgirl è stata presa dopo la recente sparatoria avvenuta in una scuola del Texas. Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante,stati uccisi a sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 anni, Salvador Ramos. Il killer era un diciottenne senza precedenti penali e senza alcun problema mentale conosciuto. Ha usato un fucile AR-15 e “l’unico segnale” che stava per avvenire una strage era su Facebook. Trenta minuti prima di raggiungere la scuola aveva scritto che stava per sparare a sua nonna e dopo ha confermato di averlo fatto. Quindici minuti più tardi, prima della strage, aveva aggiunto sempre sui social: “Sto per sparare in una scuola elementare”. Dopo gli avvenimenti di maggio scorso, ...

Pubblicità

SkyTG24 : Da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis, i costumi delle celebrities per l'estate 2022 - andreabell96 : Comunque a me la pubblicità di Elisabetta Canalis sulla Liguria mi spezza ??, con l'accento così familiare - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola” Elisabetta Canalis dopo gli ultimi tragici eventi che hanno sconvolto un… - teresacapitanio : RT @fanpage: 'Da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola” Elisabetta Canalis dopo gli ultimi tragici eventi che hanno sconvolto un… - fanpage : 'Da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola” Elisabetta Canalis dopo gli ultimi tragici eventi che hanno s… -