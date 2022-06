Elena D’Amario pubblica le foto della madre: è identica a lei (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi è il compleanno della mamma di Elena D’Amario e la ballerina professionista di Amici le regala un post pieno d’amore e una serie di foto in cui mostra quanto si somigliano. Sono due gocce d’acqua, così simili ma non solo nell’aspetto. Elena D’Amario scrive per sua madre degli auguri speciali, perché è come sempre crescendo che si comprendono tante cose. La data di oggi e le parole più semplici: “Auguri mamma” poi quel grazie importante. Elena ha scavato tra i ricordi, ha cercato le foto della sua mamma e con la sua mamma. E’ incredibile la somiglianza perché non è solo nei tratti del viso ma nello sguardo, nel sorriso solo appena accennato. Elena D’Amario nel giorno del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi è il compleannomamma die la ballerina professionista di Amici le regala un post pieno d’amore e una serie diin cui mostra quanto si somigliano. Sono due gocce d’acqua, così simili ma non solo nell’aspetto.scrive per suadegli auguri speciali, perché è come sempre crescendo che si comprendono tante cose. La data di oggi e le parole più semplici: “Auguri mamma” poi quel grazie importante.ha scavato tra i ricordi, ha cercato lesua mamma e con la sua mamma. E’ incredibile la somiglianza perché non è solo nei tratti del viso ma nello sguardo, nel sorriso solo appena accennato.nel giorno del ...

Pubblicità

belometti_sara : Mamma mia ma Elena d'amario e sua madre sono proprio identiche - glooit : La dieta di Elena D’Amario: cosa mangia la ballerina e coreografa di Amici leggi su Gloo - giulia_dradi : @Eliiaia27 @PaolaCaviglia87 @amicidimaria21 nulla da dire sull'evidente bellezza di Elena, però insomma non ero d'a… - giulia_dradi : @Eliiaia27 @PaolaCaviglia87 @amicidimaria21 No no ma infatti ci mancherebbe non era in riferimento a te questa cosa… - giulia_dradi : @PaolaCaviglia87 @Eliiaia27 @amicidimaria21 Ma guarda che Elena D'amario (la ballerina professionista di Amici) è f… -