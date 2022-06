Edoardo Tavassi rivela cos’ha detto all’Isola dei Famosi 16 su Soleil Sorge (Di giovedì 30 giugno 2022) Edoardo Tavassi è stato uno dei grandi protagonisti dell’Isola dei Famosi 2o22. Amato e apprezzato soprattutto per la sua simpatia e schiettezza, il ragazzo è diventato uno dei più seguiti dopo il reality. Ieri pomeriggio ha fatto una diretta fiume in cui ha raccontato tutta la sua esperienza in Honduras, tra bagni flatulenti, discussioni e amicizie. In questa circostanza ha raccontato anche dell’arrivo di Soleil Sorge sull’Isola. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 6 infatti è stata presente in Honduras per una puntata, in cui ha aiutato i naufraghi a vincere prove ricompensa e ha sfoggiato il suo fisico pazzesco incorniciato dai nuovi costumi della linea State of Soleil. Il fratello di Guendalina ha finalmente rivelato che cos’ha provato ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 giugno 2022)è stato uno dei grandi protagonisti dell’Isola dei2o22. Amato e apprezzato soprattutto per la sua simpatia e schiettezza, il ragazzo è diventato uno dei più seguiti dopo il reality. Ieri pomeriggio ha fatto una diretta fiume in cui ha raccontato tutta la sua esperienza in Honduras, tra bagni flatulenti, discussioni e amicizie. In questa circostanza ha raccontato anche dell’arrivo disull’Isola. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 6 infatti è stata presente in Honduras per una puntata, in cui ha aiutato i naufraghi a vincere prove ricompensa e ha sfoggiato il suo fisico pazzesco incorniciato dai nuovi costumi della linea State of. Il fratello di Guendalina ha finalmenteto cheprovato ...

Pubblicità

AngoloDV : Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi rompe il silenzio, le sue parole in una diretta Instagram #isola #isoladeifamosi… - fanpage : Edoardo Tavassi racconta a - EleonoraDAmore : Edoardo Tavassi: “La verità sul mio ritiro. #Mercedesz Henger? Dopo l'#isola Mi ha scritto. Aveva detto di volersi… - ParliamoDiNews : Edoardo Tavassi confessa chi non vorrà mai più rivedere degli ex compagni dell`Isola dei Famosi - Il Vicolo delle N… - nocchi_rita : RT @Guess_we_should: No vabbè raga i 4 fratelli Tavassi Edoardo, Guendalina, Nicolas e SAMUEL ?????? -