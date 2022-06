Pubblicità

pzzskA : @HikariLuci Non avevi mai visto questo video???? È uscito fuori a Sanremo di quest'anno ?? - sentieriselvagg : Da ieri in sala è uscito amche questo toccante film sloveno che racconta con delicatezza e rispetto il momento più… -

Il Fatto Quotidiano

venerdì 6 maggio, 'No stress' è una canzone di grande potenza e carica vitale, un invito a ...un contratto pronto con la casa discografica Sony Music e la partecipazione al Festival di...Il figlio del secolo "nel 2018, in vetta alle classifiche per due anni consecutivi, vincitore del Premio Strega 2019, in corso di traduzione in quaranta paesi, diventato uno spettacolo ... Tananai, il successo da Sanremo a Fedez: oggi alle 17 in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti ROMA - È uscito "Sanremo", il film sloveno candidato agli Oscar 2022 che racconta l’amore attraverso una relazione tra una coppia di anziani affetti dal m ...Marco Mengoni sarà grande protagonista del Tim Summer Hits, in grado di attirare l'attenzione col suo nuovo brano "No Stress".