“È stato tremendo”. Edoardo Tavassi, dramma nascosto all’Isola dei Famosi (Di giovedì 30 giugno 2022) Edoardo Tavassi, attacchi di panico all’Isola dei Famosi. È successo lontano dalle telecamere e solo ora trova la forza di parlarne. A raccontare tutto è il portale Biccy che riporta la testimonianza del naufrago. “Voi non l’avete visto – ha raccontato Edoardo – ma io ho avuto due grossi attacchi d’ansia sull’Isola. Una volta mi ha aiutato Mercedesz, l’altra Nicolas. Io a lui devo tanto, mi è stato vicino e mi ha aiutato. Io volevo mollare e lui con il suo modo zen da saggio mi faceva tornare tranquillo. Mi ha dato la forza di andare avanti”. “Lì ho trovato tante persone buone e tante altre che non mi sono piaciute. Alessandro ad esempio è una delle persone più buone e brave che io abbia mai conosciuto. Fidatevi che è davvero un puro è carino e vorrei un figlio così. Laura mi stava ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022), attacchi di panicodei. È successo lontano dalle telecamere e solo ora trova la forza di parlarne. A raccontare tutto è il portale Biccy che riporta la testimonianza del naufrago. “Voi non l’avete visto – ha raccontato– ma io ho avuto due grossi attacchi d’ansia sull’Isola. Una volta mi ha aiutato Mercedesz, l’altra Nicolas. Io a lui devo tanto, mi èvicino e mi ha aiutato. Io volevo mollare e lui con il suo modo zen da saggio mi faceva tornare tranquillo. Mi ha dato la forza di andare avanti”. “Lì ho trovato tante persone buone e tante altre che non mi sono piaciute. Alessandro ad esempio è una delle persone più buone e brave che io abbia mai conosciuto. Fidatevi che è davvero un puro è carino e vorrei un figlio così. Laura mi stava ...

