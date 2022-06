"E per dove...?". La frase che fa impazzire i tifosi dell'Inter, cosa ha detto Lautaro Martinez (Di giovedì 30 giugno 2022) Ritornato Romelu Lukaku, ora l'Inter può finalmente tornare a gustarsi il tandem d'attacco con Lautaro Martinez, in attesa di notizie su Paulo Dybala. Una coppia da oltre 100 reti in due stagioni, tra 2019 e 2021. E i tifosi nerazzurri sognano così come ‘El Toro' argentino, sempre più al centro del progetto e che non ha nessuna intenzione di andarsene, dopo le voci primaverili che lo vedevano lontano da Milano. Intanto, l'a.d. Beppe Marotta ha già fatto un doppio miracolo a Milano: prima ha infarcito le casse della società con 115 milioni, poi la rosa di Inzaghi con il rientro di un bomber di razza tornato a disposizione. Manca il terzo: non smembrare ancora una volta un binomio risultato vincente. Le parole dell'agente di Lautaro: “Lui via? E per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Ritornato Romelu Lukaku, ora l'può finalmente tornare a gustarsi il tandem d'attacco con, in attesa di notizie su Paulo Dybala. Una coppia da oltre 100 reti in due stagioni, tra 2019 e 2021. E inerazzurri sognano così come ‘El Toro' argentino, sempre più al centro del progetto e che non ha nessuna intenzione di andarsene, dopo le voci primaverili che lo vedevano lontano da Milano. Intanto, l'a.d. Beppe Marotta ha già fatto un doppio miracolo a Milano: prima ha infarcito le cassea società con 115 milioni, poi la rosa di Inzaghi con il rientro di un bomber di razza tornato a disposizione. Manca il terzo: non smembrare ancora una volta un binomio risultato vincente. Le parole'agente di: “Lui via? E per ...

