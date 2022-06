E' il giorno degli addii | da Dybala a Mertens | ecco i big che scadono oggi

Pubblicità

RaphaelRaduzzi : Cronache dalla camera: domani scadrebbe il decreto pnrr2. Siamo ancora alla votazione degli ordini del giorno. Fra… - amnestyitalia : ??Aborto, la Corte suprema Usa annulla la sentenza #RoeVsWade. Il commento di @tarahdemant di @amnestyusa: 'Oggi è… - SimonaMalpezzi : La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di oggi ci riporta direttamente al secolo scorso. Un giorno tris… - g_iudice : @elio_vito L'urgenza di Salvini: Stare tutto il giorno su twitter a parlare della marijuana e degli immigrati come… - hadidxskriver : RT @ador3cth: Adulti di 50 anni che nel bel mezzo di un giorno lavorativo se ne stanno ore su Twitter a dire ai giovani che i voti universi… -

RaiNews

... con una media mobile a 7 giorni che sfiora quota 55 mila casi al'. Nella settimana 22 - 28 ... 'Sul fronteospedali - afferma Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione GIMBE - ...La Juve ha detto adiòs al numero 10 postando un 'grazie Paulo' con accanto un diamante, perché Dybala sarà sempre la Joya, il gioiello, soprattutto a Torino. L'argentino saluta la Juve dopo 293 ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 127 - Johnson: un disastro per il mondo se Putin vince la guerra - Johnson: un disastro per il mondo se Putin vince la guerra Il 30 giugno è una storia di addii. Dybala che saluta la Juve, Romagnoli e Kessie che dicono addio al Milan dopo aver vinto lo scudetto. E ancora Isco, Pogba, Lingard, Belotti. Oggi finiscono diverse ...Ad Agordo arrivano tra gli altri Silvio Berlusconi, Francesco Gaetano Caltagirone, Alessandro e Luciano Benetton. Attese oltre cinquemila persone al funerale del fondatore di Luxottica. Lutto cittadin ...