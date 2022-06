Dybala, Pellegatti: «Se non cambiano le cose entro metà luglio il Milan…» (Di giovedì 30 giugno 2022) Le parole di Pellegatti sul caso Dybala e sul possibile ritorno di fiamma del Milan: «I rossoneri lo prenderebbero dopo 1 minuto» Ai microfoni di Radio24, ha parlato il giornalista Carlo Pellegatti sulla situazione Dybala. «Dybala è stato bloccato dall’Inter e il suo entourage non è molto contento. Se a metà luglio la situazione sarà questa, il Milan gli farà una telefonata: i rossoneri lo prenderebbero dopo 1 minuto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Le parole disul casoe sul possibile ritorno di fiamma del Milan: «I rossoneri lo prenderebbero dopo 1 minuto» Ai microfoni di Radio24, ha parlato il giornalista Carlosulla situazione. «è stato bloccato dall’Inter e il suo entourage non è molto contento. Se ala situazione sarà questa, il Milan gli farà una telefonata: i rossoneri lo prenderebbero dopo 1 minuto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

