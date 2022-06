Draghi, la festa guastata a Madrid e il tam tam di crisi da Roma. La foto simbolo di una giornata nera (Di giovedì 30 giugno 2022) C’è uno scatto che simboleggia la giornata nera di Mario Draghi. È quella scattata ieri al presidente del Consiglio a Madrid durante il vertice della Nato che portato all’invito all’entrata nell’Alleanza Atlantica per Svezia e Finlandia . Il premier è ritratto al telefono nel Museo del Prado, dove avrebbe dovuto presenziare alla «cena euro-atlantica» organizzata dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Forse in quel momento sta parlando proprio con Giuseppe Conte, al quale sta dicendo che non c’è nulla di vero nella storia delle telefonate a Grillo per far cacciare l’ex Avvocato del Popolo. O forse sta dettando al suo ufficio stampa la smentita uscita ieri con dieci ore di ritardo. Ansa Il presidente del Consiglio Mario Draghi al telefono, Museo del Prado, Madrid, Spagna, 29 giugno ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) C’è uno scatto che simboleggia ladi Mario. È quella scattata ieri al presidente del Consiglio adurante il vertice della Nato che portato all’invito all’entrata nell’Alleanza Atlantica per Svezia e Finlandia . Il premier è ritratto al telefono nel Museo del Prado, dove avrebbe dovuto presenziare alla «cena euro-atlantica» organizzata dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Forse in quel momento sta parlando proprio con Giuseppe Conte, al quale sta dicendo che non c’è nulla di vero nella storia delle telefonate a Grillo per far cacciare l’ex Avvocato del Popolo. O forse sta dettando al suo ufficio stampa la smentita uscita ieri con dieci ore di ritardo. Ansa Il presidente del Consiglio Marioal telefono, Museo del Prado,, Spagna, 29 giugno ...

