Draghi “Il Governo non si fa senza i Cinque Stelle” (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono ancora ottimista, il Governo non rischia perchè l'interesse nazionale è preminente in tutte le forze che sostengono il Governo. Il Governo è stato formato per fare, questa è la condizione per la quale è stato costituito e per la quale esercita la sua azione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm.“Ho sempre detto che il Governo non si fa senza i 5 Stelle e questa resta la mia opinione”, ha sottolineato Draghi. “Il M5S ha dato un contributo importante e sono certo che continuerà a darlo. Conte ha confermato che non è intenzione dei 5 Stelle uscire o limitarsi all'appoggio esterno, io mi baso su queste rassicurazioni. Il Governo è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono ancora ottimista, ilnon rischia perchè l'interesse nazionale è preminente in tutte le forze che sostengono il. Ilè stato formato per fare, questa è la condizione per la quale è stato costituito e per la quale esercita la sua azione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm.“Ho sempre detto che ilnon si fai 5e questa resta la mia opinione”, ha sottolineato. “Il M5S ha dato un contributo importante e sono certo che continuerà a darlo. Conte ha confermato che non è intenzione dei 5uscire o limitarsi all'appoggio esterno, io mi baso su queste rassicurazioni. Ilè ...

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Travaglio a La7: “Sta nel governo Draghi per vedersi distruggere ciò che ha fatto o ha voce in capitolo? Ma gl… - NicolaPorro : ??Ultima ora ?? #Conte conferma la rivelazione choc: '#Draghi ha chiesto a #Grillo di cacciarlo dal #M5S'. La rispost… - petergomezblog : Richieste a Grillo di rimuovere Conte dai 5s. Draghi corre ai ripari : “Ho parlato con Conte poco fa abbiamo cominc… - Mary35999509 : RT @AlbertoSamona: Basta con questa invasione incontrollata verso cui il Ministro dell'Interno del governo #Draghi non sta facendo nulla. O… - sissiisissi2 : RT @lucianoghelfi: #Draghi: questo sarà l'ultimo governo della legislatura in cui sarà premier. E risponde 'no' a chi gli chiede se potrebb… -