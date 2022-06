Draghi for president con la legittimazione del voto. Utopia o miracolo possibile? (Di giovedì 30 giugno 2022) Dal generale agosto all’autunno caldo fino al carnevale dell’anno prossimo, sarà lungo e travagliato il tormentone della premiership che ha già iniziato ad intersecare la politica italiana. Ma se per il centrodestra l’investitura di Giorgia Meloni appare ormai incardinata per effetto della lievitazione elettorale di Fratelli d’Italia e del tramonto di Berlusconi e Salvini, per il vasto fronte progressista, visti i risultati, non è incoraggiante il precedente tedesco della Kanzler syndrom per la successione ad Angela Merkel. O meglio, per il centrosinistra capovolge la prospettiva del candidato per Palazzo Chigi. Nel senso che non c’è bisogno di andare alla ricerca di un nuovo premier visto che già c’é… Fino adesso nell’arcipelago del Nazareno e del vulcano centrista di Calenda, Renzi, Sala, Toti, Di Maio e Forza Italia, latitudine Brunetta, Carfagna e Gelmini, la premiership è stata ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 giugno 2022) Dal generale agosto all’autunno caldo fino al carnevale dell’anno prossimo, sarà lungo e travagliato il tormentone della premiership che ha già iniziato ad intersecare la politica italiana. Ma se per il centrodestra l’investitura di Giorgia Meloni appare ormai incardinata per effetto della lievitazione elettorale di Fratelli d’Italia e del tramonto di Berlusconi e Salvini, per il vasto fronte progressista, visti i risultati, non è incoraggiante il precedente tedesco della Kanzler syndrom per la successione ad Angela Merkel. O meglio, per il centrosinistra capovolge la prospettiva del candidato per Palazzo Chigi. Nel senso che non c’è bisogno di andare alla ricerca di un nuovo premier visto che già c’é… Fino adesso nell’arcipelago del Nazareno e del vulcano centrista di Calenda, Renzi, Sala, Toti, Di Maio e Forza Italia, latitudine Brunetta, Carfagna e Gelmini, la premiership è stata ...

