Draghi al Foglio: "Il populismo si sconfigge con un'azione di governo che risponda ai bisogni" (Di giovedì 30 giugno 2022) “Serve un’azione di governo che renda il populismo non necessario”. Lo ha detto il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda del Foglio, nel corso della conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri che ha approvato le nuove misure contro il caro energia. “Il populismo spesso è insoddisfazione, isolamento, alienazione”, ha detto il premier: "Questi temi si sconfiggono con un’azione di governo che risponda ai bisogni dei cittadini, ai bisogni degli italiani". Interrogato sulla possibilità che Lega o Cinque stelle possano staccare la spina alla maggioranza, Draghi rassicura: “Non lo so, chiedetelo a loro, però finora mi pare che non ci sia stata ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 giugno 2022) “Serve un’diche renda ilnon necessario”. Lo ha detto il premier Mariorispondendo a una domanda del, nel corso della conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri che ha approvato le nuove misure contro il caro energia. “Ilspesso è insoddisf, isolamento, alien”, ha detto il premier: "Questi temi si sconfiggono con un’dicheaidei cittadini, aidegli italiani". Interrogato sulla possibilità che Lega o Cinque stelle possano staccare la spina alla maggioranza,rassicura: “Non lo so, chiedetelo a loro, però finora mi pare che non ci sia stata ...

Pubblicità

universo_astro : RT @ilfoglio_it: 'Serve un’azione di governo che renda il populismo non necessario', ha detto Mario Draghi al Foglio. 'Il populismo spesso… - paam1972 : RT @ilfoglio_it: 'Serve un’azione di governo che renda il populismo non necessario', ha detto Mario Draghi al Foglio. 'Il populismo spesso… - ilfoglio_it : 'Serve un’azione di governo che renda il populismo non necessario', ha detto Mario Draghi al Foglio. 'Il populismo… - OvileItalia : RT @ultimora_pol: #Italia ??Il Foglio - Lo staff di Conte avrebbe i messaggi in cui Draghi chiede a Grillo di passare con #DiMaio. @ultimo… - REstaCorporate : RT @ultimora_pol: #Italia ??Il Foglio - Lo staff di Conte avrebbe i messaggi in cui Draghi chiede a Grillo di passare con #DiMaio. @ultimo… -