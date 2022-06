Dove i giovani non rifiutano lavoro, Tenaris in controtendenza: “In un anno 200 assunti” (Di giovedì 30 giugno 2022) Mancanza di personale? Imprese in difficoltà nel reperire lavoratori? Non alla Tenaris Dalmine. Lo ribadisce l’ad. Michele Della Briotta che sintetizza in tre punti le ragioni che spingono i giovani a chiedere di poter entrare in Dalmine. “Il nostro sistema di formazione continua fa sì che una persona entra, fa l’operatore e continua a crescere – afferma Della Briotta -. Dalmine è un’azienda che ha una spinta alla crescita interna molto forte, se uno osserva il nostro executive meeting verifica che il 98% è composto da persone che ha iniziato come ingegneri. C’è una grande opportunità di crescita. Poi c’è una solidità dell’azienda, ci possono essere dei cicli positivi e negativi, ma Dalmine garantisce un’occupazione nel tempo. Infine, c’è un sistema di remunerazione molto importante. Oltre alla parte fissa che è sopra la media, c’è una parte ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 giugno 2022) Mancanza di personale? Imprese in difficoltà nel reperire lavoratori? Non allaDalmine. Lo ribadisce l’ad. Michele Della Briotta che sintetizza in tre punti le ragioni che spingono ia chiedere di poter entrare in Dalmine. “Il nostro sistema di formazione continua fa sì che una persona entra, fa l’operatore e continua a crescere – afferma Della Briotta -. Dalmine è un’azienda che ha una spinta alla crescita interna molto forte, se uno osserva il nostro executive meeting verifica che il 98% è composto da persone che ha iniziato come ingegneri. C’è una grande opportunità di crescita. Poi c’è una solidità dell’azienda, ci possono essere dei cicli positivi e negativi, ma Dalmine garantisce un’occupazione nel tempo. Infine, c’è un sistema di remunerazione molto importante. Oltre alla parte fissa che è sopra la media, c’è una parte ...

