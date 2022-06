Domenica gara ciclistica in città, cambia la circolazione - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 30 giugno 2022) gara Domenica di sport in città. In occasione delle gare ciclistiche i n programma a Le Poggiola e a Rigutino sono previste modifiche alla circolazione e alla sosta. In particolare in occasione de "La ... Leggi su lanazione (Di giovedì 30 giugno 2022)di sport in. In occasione delle gare ciclistiche i n programma a Le Poggiola e a Rigutino sono previste modifiche allae alla sosta. In particolare in occasione de "La ...

Pubblicità

CorriereAlbaBra : Una tre giorni di gare con un programma 'completo' quello che ha visto scendere in acqua da Venerdì 24 a Domenica… - venti4ore : Pistoia vince Gara 3. Domenica la Tezenis torna in campo - Nazione_Arezzo : Domenica gara ciclistica in città, cambia la circolazione - CeccoCorrado : @Charles_Leclerc CIAO CARLETTO domenica ci aspetta la gara della RISCOSSA contro Red Bull...!!! - itsbeetlesful : non SV5 che dice di non essere più tanto superstizioso per la domenica di gara (fatta eccezione per il salire in ma… -