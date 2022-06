Domani primo giorno per la Compagnia Carabinieri di Caivano (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domani, venerdì 1 luglio, sarà il primo giorno per la Compagnia Carabinieri di Caivano. Secondo l’Arma dei Carabinieri sarà “una risposta concreta alle istanze di sicurezza a lungo invocate dai cittadini dell’area nord della provincia di Napoli, territorio caratterizzato da una densità abitativa elevatissima e da una criminalità comune e organizzata particolarmente aggressiva. La sede è quella della storica Tenenza di Via Frattalunga, ripensata per accogliere nuovi uffici, un Nucleo Operativo e Radiomobile e una Centrale Operativa, che garantiranno un significativo incremento dei servizi di controllo del territorio”. “Sotto l’egida della nuova Compagnia – si aggiunge – saranno comprese le Stazioni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –, venerdì 1 luglio, sarà ilper ladi. Secondo l’Arma deisarà “una risposta concreta alle istanze di sicurezza a lungo invocate dai cittadini dell’area nord della provincia di Napoli, territorio caratterizzato da una densità abitativa elevatissima e da una criminalità comune e organizzata particolarmente aggressiva. La sede è quella della storica Tenenza di Via Frattalunga, ripensata per accogliere nuovi uffici, un Nucleo Operativo e Radiomobile e una Centrale Operativa, che garantiranno un significativo incremento dei servizi di controllo del territorio”. “Sotto l’egida della nuova– si aggiunge – saranno comprese le Stazioni ...

