Domani il calcio femminile diventa professionistico. Le parole di Gravina (Di giovedì 30 giugno 2022) Le parole di Gravina in vista di Domani, 1 luglio, giorno in cui il calcio femminile passerà al professionismo: «Conquista di civiltà» Gabriele Gravina ha commentato lo storico passaggio del calcio femminile al professionismo che partirà ufficialmente Domani, venerdì 1 luglio. Di seguito le sue parole. «Domani celebriamo un grande giorno per il calcio femminile e per tutto lo sport italiano. Il debutto del professionismo rappresenta una conquista di civiltà che farà bene al Paese intero. Grazie alla Federcalcio, alla Divisione, ai club e alle calciatrici abbiamo compiuto, tutti insieme, un passo decisivo nel proiettare il nostro sistema in una ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Lediin vista di, 1 luglio, giorno in cui ilpasserà al professionismo: «Conquista di civiltà» Gabrieleha commentato lo storico passaggio delal professionismo che partirà ufficialmente, venerdì 1 luglio. Di seguito le sue. «celebriamo un grande giorno per ile per tutto lo sport italiano. Il debutto del professionismo rappresenta una conquista di civiltà che farà bene al Paese intero. Grazie alla Feder, alla Divisione, ai club e alle calciatrici abbiamo compiuto, tutti insieme, un passo decisivo nel proiettare il nostro sistema in una ...

