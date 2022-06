Dl bollette 2022, c'è l'ok: i nuovi aiuti decisi oggi. C'è il bonus famiglie (Di giovedì 30 giugno 2022) Il costo dell'energia è sempre più caro (Dire) Roma, 30 giugno 2022 - Ok dal Cdm al decreto bollette. Il governo corre ai ripari per fronteggiare la prevedibile impennata dei costi in bolletta di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Il costo dell'energia è sempre più caro (Dire) Roma, 30 giugno- Ok dal Cdm al decreto. Il governo corre ai ripari per fronteggiare la prevedibile impennata dei costi in bolletta di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Bollette, l’ampliamento dei bonus sociali elettricità e gas per le famiglie in povertà? A tre mesi dal decreto è an… - Agenzia_Ansa : Via libera del Cdm al dl bollette e al rendiconto e assestamento. Attesa conferenza stampa del premier Draghi alle… - espressonline : Benzina, pasta, bollette: la speculazione gonfia i prezzi. Ecco chi sta guadagnando - l'inchiesta di @VMalagutti e… - Volatilevitali1 : RT @petergomezblog: Bollette, l’ampliamento dei bonus sociali elettricità e gas per le famiglie in povertà? A tre mesi dal decreto è ancora… - Paolo09195641 : RT @petergomezblog: Bollette, l’ampliamento dei bonus sociali elettricità e gas per le famiglie in povertà? A tre mesi dal decreto è ancora… -