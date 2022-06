Diritti tv, cambia la legge. Casini: «Grazie al governo la Serie A potrà valere di più all’estero» (Di giovedì 30 giugno 2022) Ieri si è concluso l’iter parlamentare che ha convertito in legge il Decreto sulle misure urgenti per l’attuazione del PNRR, al cui interno sono presenti alcune modifiche al D.lgs. 9/2008 (c.d. Decreto Melandri), con particolare riguardo al mercato internazionale dei Diritti tv delle competizioni sportive. In particolare, sono state eliminate alcune restrizioni che finora hanno fortemente condizionato la commercializzazione dei Diritti all’estero, come ad esempio la durata massima triennale o alcuni obblighi procedurali. Grazie a questa misura, per Leghe professionistiche e organizzatori delle competizioni sarà più semplice negoziare i Diritti audiovisivi negli altri Paesi. Nel caso della Serie A, i maggiori introiti andranno a beneficio anche di tutto il sistema del ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 giugno 2022) Ieri si è concluso l’iter parlamentare che ha convertito inil Decreto sulle misure urgenti per l’attuazione del PNRR, al cui interno sono presenti alcune modifiche al D.lgs. 9/2008 (c.d. Decreto Melandri), con particolare riguardo al mercato internazionale deitv delle competizioni sportive. In particolare, sono state eliminate alcune restrizioni che finora hanno fortemente condizionato la commercializzazione dei, come ad esempio la durata massima triennale o alcuni obblighi procedurali.a questa misura, per Leghe professionistiche e organizzatori delle competizioni sarà più semplice negoziare iaudiovisivi negli altri Paesi. Nel caso dellaA, i maggiori introiti andranno a beneficio anche di tutto il sistema del ...

