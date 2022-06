Diritti, doveri, famiglie, patrimonio: un libro per fare il punto (Di giovedì 30 giugno 2022) Come regolarsi in una società dove le relazioni familiari sono mutate e diventano a mano a mano più complesse, con un peso maggiore delle questioni patrimoniali. Di questo tratta il libro "Patrimoni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Come regolarsi in una società dove le relazioni familiari sono mutate e diventano a mano a mano più complesse, con un peso maggiore delle questioni patrimoniali. Di questo tratta il"Patrimoni, ...

Pubblicità

marcodimaio : La Lega minaccia il governo perché non vuole che un bambino che vive stabilmente in Italia, una volta completato un… - CarloVerdelli : A forza di arrendersi a pretendere diritti che sarebbero doveri civili (jus soli, per esempio), prepariamoci all’as… - graziano_delrio : Più diritti ma anche più doveri: è il patto di cittadinanza che proponiamo per i bambini figli di stranieri che stu… - DariaCarta : Come funziona, per gli immigrati ci sarebbero solo diritti, per noi solo doveri?? Fammi capire. Ma non ti fai r… - Affaritaliani : Diritti, doveri, famiglie, patrimonio: un libro per fare il punto -