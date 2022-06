DIRETTA | Riforma reclutamento, rinnovo contratto scuola, Ius Scholae: intervista al sottosegretario Rossano Sasso [VIDEO] (Di giovedì 30 giugno 2022) Dalla Riforma del reclutamento fino al rinnovo del contratto scuola passando per lo Ius Scholae. intervista al sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso. L'articolo DIRETTA Riforma reclutamento, rinnovo contratto scuola, Ius Scholae: intervista al sottosegretario Rossano Sasso VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 giugno 2022) Dalladelfino aldelpassando per lo Iusalall'Istruzione,. L'articolo, Iusal

Pubblicità

marattin : In diretta dalla Camera, intervengo in dichiarazione di voto sulla Delega al Governo per la riforma fiscale. - Frances27916780 : @BarisiGiancarlo @RobertoMerlino1 @MariaAversano1 A cercare un altra maggioranza e questo contrasta con il voto del… - Loredan23086243 : RT @g_brescia: Fra pochissimo interverrò in aula per la discussione generale della riforma della legge sulla #cittadinanza italiana. Finalm… - g_brescia : Fra pochissimo interverrò in aula per la discussione generale della riforma della legge sulla #cittadinanza italian… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Il 'no' dell'Italservice alla Champions: la risposta diretta a una riforma che non aiuta il… -