(Di giovedì 30 giugno 2022) Vincenzo, intermediario di calciomercato haalilRenzo Orihuela del. CALCIOMERCATO. RENZO ORIHUELA –. Vincenzo, intermediario di mercato e agente Fifa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.tra le altre cose ha svelato di averundel Chelsea al: “Olivera? Lo conoscevo già da piccolo, giocava insieme a Vina. Ha giocato più esterno. È il classico terzino uruguaiano che ha una grande garra ed ha la possibilità di essere preponderante su quella fascia. In fase difensiva è migliorato moltissimo. La propensione ad attaccare ce l’ha ...

Pubblicità

napolipiucom : D'Ippolito: 'Ho proposto al Napoli un difensore del Manchester City. I costi dell'operazione' #ForzaNapoliSempre… -

01Net

Dodici paesi del Monferrato con le loro pro loco hannoi ...classici come il sontuoso bollito misto di Moncalvo alle 'some'...- commentano dalla pro loco moncalvese guidata da Mirko-...Esquivel hadi replicare " l'ha detto pure con decisione ... mentre i parlamentari dell'assemblea del consiglio'Europa ... nonché gli ex magistrati Francoed Armando Spataro, assai ... Oracle Italia, un 2022 di crescita, il cloud al centro