Dimissioni in cambio dell'assunzione del figlio: Carlo Fidanza è indagato per corruzione (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo l'indagine per riciclaggio e finanziamento illecito ai partiti, una nuova grana per l'ex (in quanto auto-sospeso) capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo. La Procura di Milano, infatti, ha aperto una nuova indagine nei confronti di Carlo Fidanza. Si parla, secondo l'impianto accusatorio dell'inchiesta, di corruzione. Tutto sarebbe partito da Brescia quando, circa un anno fa, un Consigliere Comunale si dimise per "motivi personali", lasciando spazio – come previsto dall'automatismo che entra in gioco in casi simili – al primo dei non eletti. Poi, dopo quel passo indietro, il figlio 20enne del consigliere dimissionario è stato assunto dallo stesso europarlamentare di FdI come suo assistente.

