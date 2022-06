Difesa aerea dell?Italia: dagli Usa arrivano altre batterie di missili Stinger per le truppe Nato (Di giovedì 30 giugno 2022) Una batteria di Difesa aerea con circa 65 militari. Una settantina, dice il presidente del Consiglio Mario Draghi, che dal vertice Nato spiega il senso del rafforzamento del contingente americano in... Leggi su ilmattino (Di giovedì 30 giugno 2022) Una batteria dicon circa 65 militari. Una settantina, dice il presidente del Consiglio Mario Draghi, che dal verticespiega il senso del rafforzamento del contingente americano in...

