Diamond League Stoccolma 2022 oggi in tv, Marcell Jacobs assente per infortunio: canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 30 giugno 2022) Tutto pronto per la tappa di Diamond League di atletica di Stoccolma 2022: ecco le informazioni sulla diretta, che sarà visibile oggi in tv e in streaming, sul canale di riferimento e sull’orario di inizio. Appuntamento cruciale di avvicinamento ai mondiali di Eugene, dove purtroppo mancherà la nostra punta di diamante Marcell Jacobs a causa dell’ennesimo infortunio. Per l’Italia, spazio anche per Ayomide Folorunso ed Elena Vallortigara. Appuntamento alle ore 18 di giovedì 30 giugno, diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Action, diretta streaming su Rai Play e Sky Go. FORFAIT Marcell Jacobs PER ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Tutto pronto per la tappa didi atletica di: ecco le informazioni sulla, che sarà visibilein tv e in, suldi riferimento e sull’di inizio. Appuntamento cruciale di avvicinamento ai mondiali di Eugene, dove purtroppo mancherà la nostra punta di diamantea causa dell’ennesimo. Per l’Italia, spazio anche per Ayomide Folorunso ed Elena Vallortigara. Appuntamento alle ore 18 di giovedì 30 giugno,tv su Rai 3 e Sky Sport Action,su Rai Play e Sky Go. FORFAITPER ...

Pubblicità

serieB123 : Marcell Jacobs rinuncia ai 100 alla Diamond League a Stoccolma - sportmediaset : Jacobs si ferma ancora: fastidio alla gamba, niente gara a Stoccolma #Jacobs #DiamondLeague - sportface2016 : #Atletica, altro infortunio per #Jacobs: salta la #DiamondLeague di Stoccolma - RSIsport : ??Marcell Jacobs non parteciperà alla tappa di Stoccolma della Diamond League al via questa sera #RSISport - capuanogio : ?? Atletica, Diamond League a Stoccolma: #Jacobs rinuncia ai 100 di stasera, ha ancora fastidio alla gamba sinistra (via #gds) -