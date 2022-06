Diamond League Stoccolma 2022 oggi in tv con Marcell Jacobs: canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 30 giugno 2022) Tutto pronto per la tappa di Diamond League di atletica di Stoccolma 2022: ecco le informazioni sulla diretta, che sarà visibile oggi in tv e in streaming, sul canale di riferimento e sull’orario di inizio. Appuntamento cruciale di avvicinamento ai mondiali di Eugene, in gara vedremo anche il nostro fenomeno della velocità Marcell Jacobs che si misurerà sui 100 metri cercando di scendere sotto i dieci secondi. Per l’Italia, spazio anche per Ayomide Folorunso ed Elena Vallortigara. Appuntamento alle ore 18 di giovedì 30 giugno, diretta v su Rai 3 e Sky Sport Action, diretta streaming su Rai Play e Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Tutto pronto per la tappa didi atletica di: ecco le informazioni sulla, che sarà visibilein tv e in, suldi riferimento e sull’di inizio. Appuntamento cruciale di avvicinamento ai mondiali di Eugene, in gara vedremo anche il nostro fenomeno della velocitàche si misurerà sui 100 metri cercando di scendere sotto i dieci secondi. Per l’Italia, spazio anche per Ayomide Folorunso ed Elena Vallortigara. Appuntamento alle ore 18 di giovedì 30 giugno,v su Rai 3 e Sky Sport Action,su Rai Play e Sky Go. SportFace.

