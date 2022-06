Di Maio dopo lo scisma del M5S | “Teatrino indecoroso negli ultimi giorni”

(Di giovedì 30 giugno 2022) «Quello visto in questiè uno spettacolo. Unche stanno facendo due forze politiche in un momento storico delicato, mentre si stanno decidendo cose importanti anche per l’Italia....

Pubblicità

fattoquotidiano : Dal Papeete a Renzi: buttato fuori due volte da Palazzo Chigi. E adesso la richiesta di Draghi a Grillo di allontan… - il_pucciarelli : Ma quei parlamentari (siamo già a due) che lasciano il M5S per andare con Di Maio e dopo qualche ora lasciano Di Ma… - VittorioSgarbi : Il Sottosegretario Giancarlo Cancelleri dopo l’addio di Di Maio: “Giuseppe Conte ci guiderà in questo nuovo corso c… - lupazzottu : RT @fattoquotidiano: Dal Papeete a Renzi: buttato fuori due volte da Palazzo Chigi. E adesso la richiesta di Draghi a Grillo di allontanarl… - PopolareCultura : RT @fattoquotidiano: Dal Papeete a Renzi: buttato fuori due volte da Palazzo Chigi. E adesso la richiesta di Draghi a Grillo di allontanarl… -

Insomma, il fondatore del movimento è abbastanza cosciente del fatto che,il salasso dei "gigginiani" di Di, ai Cinquestelle resta da battere la sola via di una identità radicale, questo ...Con i parlamentari che gli sono rimastil'addio di Di, minaccia Draghi di uscire dal governo. Parla di "appoggio esterno" . Non tanto perché in polemica su qualcosa di preciso. Lo fa per ...Dopo l'intervista di De Masi al Fatto, l'Elevato ha lasciato Roma in anticipo, infuriato: mi hanno messo in mezzo a un'operazione politica senza dirmi niente ...L’emblema del Movimento Cinque Stelle si è trasformato negli anni, trasferendosi da Grillo alla coppia di Maio a Di Battista fino a Giuseppe ... anche dai movimenti fisici dei protagonisti. Dopo la ...