Decreto taglia - bollette | dal governo 3 miliardi contro i rincari Draghi | evitati aumenti fino al 45%

Ancora rincari in arrivo per luce e gas mentre il Governo corre ai ripari varando un nuovo- bollette da tre miliardi di euro per dare ossigeno a famiglie e imprese. "Sono stati approvati provvedimenti urgenti per sostenere il potere di acquisto delle famiglie, abbattiamo l'...Se il Cdm non avesse approvato ilbollette 'ci sarebbe stato un disastro', perche' il nuovo trimestre parte domani e gli italiani avrebbero visto un aumento. 'E anche l'assestamento di ...ROMA: Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto che azzera gli oneri sistema scongiurando rincari energetici. Varati sostegni alle famiglie ...Riascolta Auto: inizia una nuova era di Focus economia. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.