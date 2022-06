Decreto bollette, le nuove misure contro il caro energia. Ecco cosa cambia. DRAGHI IN DIRETTA (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato in maniera definitiva un Decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato in maniera definitiva un-legge che introduceurgenti per il contenimento dei costi dell’elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre...

Pubblicità

fattoquotidiano : Bollette, l’ampliamento dei bonus sociali elettricità e gas per le famiglie in povertà? A tre mesi dal decreto è an… - fisco24_info : Via libera al decreto bollette. Conferenza stampa di Draghi: Il premier da Mattarella, punto su G7 e Nato - CorriereUmbria : Decreto bollette, le nuove misure contro gli aumenti #decreto #bollette - messina_oggi : Via libera al decreto contro il caro bollette, 4 mld per stoccaggi gasROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio dei Ministri… - OVenini : RT @durezzadelviver: ??????Nuovo decreto taglia-bollette, ipotesi aiuti alle famiglie legati a ISEEE. Sono finiti i soldi. -