Dario Verani ha conquistato la medaglia d' oro nella 25 km in acque libere

(Di giovedì 30 giugno 2022) AGI -si è laureato campione del mondo della 25 chilometri intrionfando oggi nelledi Lupa Lake a Budapest è il terzo italiano della storia ad essersi laureato campione del mondo25 chilometri del nuoto in. In precedenza c'erano riusciti Valerio Cleri nel 2009 a Roma e Simone Ruffini nel 2015 a Kazan.

Eurosport_IT : NON CI FERMIAMOOOO! ?????? Rimonta fantastica di Dario Verani che rimonta il francese Reymond negli ultimi 100 metri… - sportface2016 : +++DARIO #VERANI SCRIVE UN'ALTRA PAGINA DI STORIA: TRIONFO CLAMOROSO NELLA 25 KM DEL NUOTO DI FONDO AI MONDIALI DI… - FINOfficial_ : Il Lupa Lake è azzurro! DARIO VERANI CAMPIONE DEL MONDO DELLA 25km ?? - GPlini : RT @Eurosport_IT: NON CI FERMIAMOOOO! ?????? Rimonta fantastica di Dario Verani che rimonta il francese Reymond negli ultimi 100 metri e si l… - serieB123 : Dario Verani oro nella 25 km di fondo ai Mondiali di Budapest -

BUDAPEST (UNGHERIA) - , l'Italia continua a collezionare medaglie ai Mondiali di nuoto di Budapest. Il 27enne di Cecina, infatti, ha conquistato l'oro nella 25 km chiudendo a 5h02'21"50, secondo il francese Axel Reymond (5h02'22"70), mentre chiude il podio il padre di casa Peter Galicz (5h02'35"40). ...Ancora una medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Budapest.ha vinto il titolo iridato nella 25 km di fondo. Il 27enne azzurro (5:02:21.50) ha preceduto il francese Axel Reymond (5:02:22.70) e l'ungherese Peter Galicz (5:02:35.40). Settimo posto ...L’azzurro: «Devo essere sincero da inizio anno pensavamo di potercela fare, ma ora mi sembra di vivere un sogno, mi sento in cielo» ...Medaglia d'oro per l'azzurro Dario Verani nella 25 km di fondo in acque libere ai Mondiali di nuoto a Budapest. Sul Lupa Lake, Verani ha vinto la medaglia d'oro concludendo la gara in 5 ore, 2 minuti ...