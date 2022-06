Dario Verani, atto di forza! È oro nella 25 km mondiale dopo una volata pazzesca (Di giovedì 30 giugno 2022) dopo oltre 5 ore di gare per la 25 km mondiale nel Lupa Lake alla periferia di Budapest, l'Italia pesca la sesta medaglia del fondo. E pesca il massimo. Con Dario Verani, un altro dei compagni di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 giugno 2022)oltre 5 ore di gare per la 25 kmnel Lupa Lake alla periferia di Budapest, l'Italia pesca la sesta medaglia del fondo. E pesca il massimo. Con, un altro dei compagni di ...

Pubblicità

Eurosport_IT : NON CI FERMIAMOOOO! ?????? Rimonta fantastica di Dario Verani che rimonta il francese Reymond negli ultimi 100 metri… - sportface2016 : +++DARIO #VERANI SCRIVE UN'ALTRA PAGINA DI STORIA: TRIONFO CLAMOROSO NELLA 25 KM DEL NUOTO DI FONDO AI MONDIALI DI… - LiaCapizzi : ?? ORO di Dario Verani nella 25Km Capolavoro del 27enne di Livorno (era al debutto!) nella maratona del fondo, la g… - greenbadeyes : RT @Eurosport_IT: NON CI FERMIAMOOOO! ?????? Rimonta fantastica di Dario Verani che rimonta il francese Reymond negli ultimi 100 metri e si l… - ___heda96 : RT @Eurosport_IT: NON CI FERMIAMOOOO! ?????? Rimonta fantastica di Dario Verani che rimonta il francese Reymond negli ultimi 100 metri e si l… -