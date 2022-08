Dalle 10 la nostra nuova home. Gli auguri del ct Mancini: 'In bocca al lupo' (Di giovedì 30 giugno 2022) Ci siamo. Oggi entra in scena il nuovo sito del Corriere Adriatico e come ogni 'prima' che si rispetti c'è l'adrenalina a mille, mista all'emozione del (nuovo) esordio. Ci aiuta l'incoraggiamento ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 giugno 2022) Ci siamo. Oggi entra in scena il nuovo sito del Corriere Adriatico e come ogni 'prima' che si rispetti c'è l'adrenalina a mille, mista all'emozione del (nuovo) esordio. Ci aiuta l'incoraggiamento ...

pdnetwork : Dalla scuola inizia l'Italia forte, coraggiosa e inclusiva che vogliamo costruire. Per questo la nostra priorità sa… - Alina198068 : RT @BornToBeCrypto: @drsmoda2 Io non vivo più in Italia, ma non vedo l'ora di votare. Vorrei che tutti gli italiani che sono delusi dalla p… - JohnnyPanic3 : @mike_fusco “E tu compagno dalle orecchie a punta Io ti parlai di me Come a un fratello a cui ci si racconta Io non… - DomenicoMazzil5 : RT @asuaimmaginerai: ?? A #Fatima con don Maurizio Patriciello, parroco della “Terra dei Fuochi”, per pregare insieme la nostra madre #Maria… - shadesofamnesia : RT @Ri_Ghetto: ORO E ARGENTO NELLA RANA ALLORA FUORI TUTTI DALLE PALLE QUESTA GIORNATA È GIÀ NOSTRA #Roma2022 -