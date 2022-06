Da oggi scatta il pos obbligatorio. Esercenti esasperati: “È una stangata, toglieteci almeno le commissioni” (Di giovedì 30 giugno 2022) Al via il pos obbligatorio: scattano infatti da oggi 30 giugno le sanzioni per commercianti e professionisti che non consentiranno ai propri clienti di pagare con Pos. In caso di mancata accettazione da parte di esercizi commerciali, imprese e professionisti dei pagamenti con bancomat e carte di credito, si prevedoe una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Pos obbligatorio: quanto paga di multa chi lo rifiuta Ad esempio, in caso di rifiuto di un pagamento di 100 euro tramite il Pos, il commerciante andrebbe incontro ad una sanzione da 34 euro (30 euro di ammenda fissa e 4 euro per quella variabile). Saranno interessati dalla novità numerose figure professionali: artigiani come falegnami, fabbri e idraulici e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Al via il posno infatti da30 giugno le sanzioni per commercianti e professionisti che non consentiranno ai propri clienti di pagare con Pos. In caso di mancata accettazione da parte di esercizi commerciali, imprese e professionisti dei pagamenti con bancomat e carte di credito, si prevedoe una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Pos: quanto paga di multa chi lo rifiuta Ad esempio, in caso di rifiuto di un pagamento di 100 euro tramite il Pos, il commerciante andrebbe incontro ad una sanzione da 34 euro (30 euro di ammenda fissa e 4 euro per quella variabile). Saranno interessati dalla novità numerose figure professionali: artigiani come falegnami, fabbri e idraulici e ...

Pubblicità

repubblica : Pos, da oggi scatta l'obbligo per i negozianti. Via alle sanzioni per chi non accettera' i pagamenti digitali - infoiteconomia : Oggi scatta il Pos obbligatorio: previste multe ma attenzione ai 'furbetti' - andrewsword2 : RT @PerculoPio: Da oggi scatta l’obbligo di poter pagare col POS ma se uno ha il POS rotto può non usarlo. Se metti sta clausola in Italia… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Pos, da oggi scatta l'obbligo per i negozianti. Via alle sanzioni per chi non accettera' i pagamenti digitali - roberto_morotti : @matteosalvinimi gira il cazzo, visto che oggi scatta l'obbligatorietà del 'pos'? Bisogna far vedere la bellicosit… -