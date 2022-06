Da Firenze | “Fiorentina su Mertens e Ospina”

(Di giovedì 30 giugno 2022) Zero pace per il Napoli quest’estate. Infatti, “La Nazione” ha parlato dicome potenziali colpi per la viola Driese Davidcontinuano a catalizzare l’attenzione all’interno del calciomercato del Napoli. I due giocatori sembrano essere in uscita, nonostante per il colombiano – negli ultimi giorni – si dica vi sia L'articolo

Pubblicità

ManuelaFioren : RT @FViola1926: Ormai è ufficiale, quando Firenze Viola o quelle testate sfigate dicono che, es: Rottura Italiano e Fiorentina, l’allenator… - leonardobeca : RT @ClaudioMasini7: Oggi si chiude, direi finalmente, l'esperienza di José Maria #Callejon alla #Fiorentina. Pazzesco a Napoli, disastroso… - infoitsport : Graziani: “Calma Firenze: con giocatori come Jovic la Fiorentina migliora” - lupone47 : @Valerio67313912 @manuela_orazi @LAROMA24 @OfficialASRoma Non va mai così… pensi che a Fiorentina e Sassuolo diano… - AgReds : RT @FViola1926: Ormai è ufficiale, quando Firenze Viola o quelle testate sfigate dicono che, es: Rottura Italiano e Fiorentina, l’allenator… -

... alla quale il Festival dei Popoli rende omaggio ad Apriti Cinema , l'arena cinematografica estiva, in programma nel cortile degli Uffizi, tra gli eventi dell'Estatedel Comune di. ...E' la cifra spesa da Pantaleo Corvino per portare una giovane promessa adal Partizan ...su un giovane dal profilo internazionale - ha detto a La Gazzetta dello Sport - ma anche la...Zero pace per il Napoli quest'estate. Infatti, "La Nazione" ha parlato di Mertens e Ospina come potenziali colpi per la viola ...Una ventiquattrenne ha presentato un esposto presso le forze dell'ordine e sostiene di esser stata violentata in Cile durante una festa svoltasi nella villa del centrocampista della Fiorentina Erick P ...