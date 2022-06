Da 'Conte' alle 'bollette': le parole di Mario Draghi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Da M5s alla comunicazione, passando per governo, gas, Pnrr, foto e maggioranza: ecco tutte le parole del premier Mario Draghi nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato i nuovi provvedimenti contro il caro bollette. Movimento 5 stelle E' la 'parola' che ricorre di più anche se fonti ministeriali assicurano che durante il Consiglio dei ministri, invece, il presidente non avrebbe parlato della sua maggioranza. Questo governo "non si fa senza Cinque stelle" ha esordito Draghi. "Ha dato contributi importanti all'azione di governo e sono certo che continuerà a darli. Il presidente Conte ha confermato che non è intenzione del M5s di limitare l'appoggio al governo. Il governo non si acContenta dell'appoggio esterno - precisa - e' nato con ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Da M5s alla comunicazione, passando per governo, gas, Pnrr, foto e maggioranza: ecco tutte ledel premiernella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato i nuovi provvedimenti contro il caro. Movimento 5 stelle E' la 'parola' che ricorre di più anche se fonti ministeriali assicurano che durante il Consiglio dei ministri, invece, il presidente non avrebbe parlato della sua maggioranza. Questo governo "non si fa senza Cinque stelle" ha esordito. "Ha dato contributi importanti all'azione di governo e sono certo che continuerà a darli. Il presidenteha confermato che non è intenzione del M5s di limitare l'appoggio al governo. Il governo non si acnta dell'appoggio esterno - precisa - e' nato con ...

